Moliterno: intensi momenti di condivisione per i festeggiamenti in onore di San Nicola. Ecco le foto

“I Festaggiamenti per San Nicola a Tempa del Conte ci hanno fatto vivere intensi momenti di condivisione”.

Così scrive il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino:

“Non solo il rispetto di una tradizione che fortifica i nostri legami, ma anche nuove esperienze che ci arricchiscono per camminare ancora insieme.

Dalle funzioni religiose, ai momenti conviviali, all’allegria di Giuseppe Paradisee Band Panzardi, al successo del concerto de I Collage, tutto vissuto in semplicità e bellezza!

Grazie al Comitato e all’associazione Terra dei Conti, sono un esempio di lavoro e coesione per la comunità.

Ognuno di noi può fare tanto, con il suo impegno, per Moliterno”.

Ecco le foto.