Sala gremita per l’esibizione dell’artista lucana Arisa nel padiglione Basilicata a Osaka Expo 2025, in Giappone. I dettagli

Arisa nel padiglione Basilicata a Osaka Expo 2025.

Un grande successo.

Accompagnata al piano, l’artista lucana ha ripercorso il suo repertorio più conosciuto, da ‘La notte’ fino a ‘Sincerità, passando per ‘Controvento’, brano che la portò a vincere Sanremo nel 2014.

Arisa si è esibita per oltre un’ora, intervallando le sue canzoni con le parole.

La sala è risultata gremita e anche fuori, dove il concerto è stato trasmesso su uno schermo, ci sono state tante persone ad assistere all’evento.

Per il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, “la presenza di Arisa continua il successo che sta riscuotendo la musica italiana contemporanea sul palcoscenico giapponese e asiatico dopo i sold out dell’arena Matsuri con Negramaro, Elisa e Achille Lauro e l’esibizione di Camilla Pnk sul palco esterno”.