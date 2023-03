Nel Potentino investimenti per sostenere le imprese! Ecco fino a quando è possibile presentare domanda

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa Andrea Petruzzi- Consigliere comunale di Anzi:

“Presso la Sala consiliare del Comune di Anzi è stato presentato il bando del Gal Percorsi, che intende sostenere investimenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese e allo sviluppo di imprese esistenti in ambito extra-agricolo, favorendo la diversificazione dell’economia locale nonché l’occupazione e contribuendo, in tal modo, a migliorare l’equilibrio territoriale, ad aumentare il reddito delle famiglie residenti e a contrastare il fenomeno dello spopolamento, in particolare quello giovanile.

A fare gli onori di casa, il Vice Sindaco Giuseppe Sarli ed il consigliere comunale e di amministrazione del predetto gal Andrea Petruzzi, i quali hanno evidenziato la volontà dell’amministrazione comunale di Anzi di essere vicina e fornire sostegno a tutto il tessuto economico locale.

L’avviso pubblico è stato illustrato dal Presidente Caterina Salvia e dal direttore Domenico Romaniello del Gal Percorsi, un partenariato composto da Comuni, associazioni di rappresentanza del mondo delle imprese, operatori economici ed associazioni del Marmo Melandro, Basento e Camastra, i quali hanno ricordato che le domande di sostegno devono essere presentate entro il prossimo 14 aprile.

Dall’interessante confronto pubblico, gli attori del territorio sono stati sollecitati a cogliere questa opportunità costituendo o sviluppando il tessuto produttivo delle micro e piccole imprese, di vitale importanza per l’armoniosa crescita delle nostre aree montane e rurali”.

Di seguito alcune foto relative al convegno, che si è svolto ieri.

a

a

