Nel potentino zia Rosina festeggia 100 anni! Tantissimi auguri

Una pergamena, fiori e gagliardetto: questi i doni che il Sindaco, Franco Gentilesca insieme alla vicesindaca Maria Troiano e l’assessore alla cultura Felice Faraone in rappresentanza dell’amministrazione comunale hanno fatto a Rosina Buccino per festeggiare insieme alla famiglia i suoi primi 100 anni.

Nell’augurio il Sindaco ha sottolineato, facendosi portavoce di tutti coloro che la conoscono, la sua testimonianza di donna di fede e di coraggio, “un faro non solo per i familiari ma per l’intera comunità”, come riportato anche nella pergamena.

Numerosi gli amici, i conoscenti e un gruppo folto della comunità ruotese per fare gli auguri a zia Rosina, come è chiamata e conosciuta da tutti.

Un brindisi di gioia e di commozione per la centenaria che ha commentato la sua gioia e felicità nel vedere il Primo cittadino e le tante persone riunite intorno a lei per festeggiarla.

Un pomeriggio intenso e carico di emozioni dedicato e fatto vivere a zia Rosina che ha ringraziato tutti per la “bella festa”.

Con lucidità e commossa, in modo particolare attraverso i volti del primo cittadino e dell’assessore Faraone ha rievocato, commossa, i loro genitori e nonni e i tempi andati, ricordando alcuni aneddoti e fatti vissuti.

Ha commentato il sindaco Gentilesca:

“Un patrimonio vivente che ci ha donato l’opportunità di ripensare alla storia della nostra comunità ricca di grandi testimonianze”.

A zia Rosina i nostri migliori auguri.a

