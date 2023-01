Potenza, saldi: nei mercati di Verderuolo e Rione Lucania ecco l’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) Basilicata:

“Questa mattina, a Potenza, nelle aree del mercato di Verderuolo e di Rione Lucania, i volontari dell’ADOC di Basilicata hanno distribuito il decalogo dei consigli sui saldi preparato di consulenti dell’associazione.

L’obiettivo dell’iniziativa dell’ADOC è quello di aiutare i consumatori a fare acquisti consapevoli soprattutto durante il periodo dei saldi.

I volontari dell’ADOC hanno spiegato le regole per gli acquisti della merce in saldo.

Ai molti consumatori che affollavano il mercato, i volontari dell’ADOC hanno dato anche informazioni utili per far valere i propri diritti nel caso di controversie con i commercianti e con le società fornitrici di beni e servizi.

Gli argomenti di maggiore interesse sono stati quelli relativi alle bollette perché i rincari di energia elettrica e la mancata attivazione del “bonus gas” promesso dalla Regione stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie lucane.

I volontari dell’ADOC hanno dato indicazioni anche su come attivare un reclamo o su come avviare la conciliazione quando i fornitori di beni e servizi si ostinano a non riconoscere i disservizi che i consumatori patiscono.

L’ADOC di Basilicata, con i suoi volontari e con i suoi esperti è sempre a fianco dei consumatori, e ricorda a tutti che, in caso di difficoltà, è importante rivolgersi ad un’associazione di consumatori per far valere i propri diritti.

Adoc Basilicata, inoltre, sabato 14 Gennaio sarà presente a Matera nel tradizionale mercato che si tiene nella zona PAIP a distribuire e illustrare il proprio decalogo”.

