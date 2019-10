Per questi lavoratori lucani “soluzione occupazionale vicina”! Ecco i dettagli da…

Il 14 Ottobre prossimo si terrà, presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, un tavolo tecnico per scongiurare il fine rapporto ai lavoratori della Cmd di Atella, per i quali è già da un anno scaduta l’indennità Naspi e per dare una risposta all’intera platea di una ottantina di lavoratori.

Lo annuncia l’assessore alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, al termine di un incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti sindacali e della proprietà aziendale.

Cupparo aggiunge:

“Grazie alla mediazione della Regione e dopo mesi di incontri inconcludenti, è stato possibile individuare un metodo per non escludere dal lavoro nemmeno un operaio e per superare la lunga fase di precariato.

Per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari della Cmd di Atella sono molto fiducioso, perché finalmente si profila una soluzione condivisa da sindacati e lavoratori.

La Cmd è un’azienda di qualità che ha importanti progetti di ammodernamento e che si candida a diventare leader nella produzione in house di motori performanti.

Per questo motivo non può permettersi di lasciare a casa personale già professionalizzato.

Quando prevale il confronto autentico e scevro da polemiche, la concertazione diventa più facile ed efficace”.