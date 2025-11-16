“Pericolose le strade lucane: in Basilicata il tasso di mortalità per incidenti è tra i più elevati in Italia”. Questa l’iniziativa del comune di Bella

L’incidente mortale sull’Oraziana attualizza fortemente l‘impegno dell’Amministrazione Comunale di Bella in occasione della Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sulla strada e rinnova la nostra attenzione per accrescere la cultura della prevenzione.

A sostenerlo è Carmine Ferrone, consigliere provinciale di Potenza ed assessore al Comune di Bella.

Aggiunge Ferrone:

“Purtroppo ancora una giovane vita umana spezzata e tre feriti sono il tragico bilancio dell’incidente che conferma la pericolosità delle strade lucane sulle quali lo scorso anno sono morte 32 persone e nei primi sette mesi dell’anno sono già 19 le vittime.

Anche il tasso di mortalità è tra i più elevati in Basilicata, con 6 vittime ogni 100mila abitanti (si tratta del settimo valore più alto in Italia), a fronte di una media nazionale che si ferma a 5,1.

Per questo, l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Bella che concede un contributo all’Associazione vittime di incidenti stradali, presieduta da Rosalba Romano, particolarmente attiva in campagne di sensibilizzazione di giovani e cittadini va ben al di là del sostegno economico e rappresenta un atto innanzitutto di vicinanza alle famiglie e di promozione della cultura della sicurezza.

Come amministratori locali ci sentiamo inoltre impegnati, con grande responsabilità, per rendere più sicure le strade nonostante le scarse risorse che sono assegnate alle Province e ai Comuni”.