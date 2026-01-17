Pm Volley Potenza: 4 trofei vinti e tripletta ai Premi CONI

Prima trasferta del 2026 per la Pm Gruppo Macchia Potenza che domenica pomeriggio alle 18 è impegnata in casa della Zeta Striano. Le rossoblù di coach Marco Orlando sono reduci dal primo ko interno della stagione contro un’ottima Accademia Benevento in cui però capitan Di Camillo e compagne hanno comunque messo in difficoltà la compagine sannita giocando bene e tenendo anche a tratti le redini del gioco nel corso dei tre parziali.

Adesso una sfida alla portata per la formazione di coach Orlando: “Affrontiamo Striano che occupa il settimo posto e vincere ci farebbe fare un bel scatto in avanti – commenta il tecnico potentino – , posizionandoci ben lontano dalla zona più bassa della classifica, e soprattutto ottenere la prima vittoria in trasferta.

All’andata ci siamo imposti 3-0 conducendo la gara con continuità e fermezza, ma sappiamo che il copione sarà ben diverso dalla partita passata. Striano si è rinforzato e soprattutto in casa esprime un’ottima pallavolo. Diciamo che è una piccola finale, quelle partite dove esprimere un bel gioco è il mezzo ma fare risultato e questo deve essere il focus principale”.

Coach Orlando vuole mantenere alta la concentrazione di tutto il gruppo per quello che di fatto è un match che farebbe fare un bel passo in avanti alla Pm Gruppo Macchia: “Ci sono gare dove si toglie responsabilità alle atlete e gare dove, invece, bisogna richiamare l’attenzione alla massima concentrazione e non fare passi falsi, anche se siamo alle prese con una costante emergenza assenti.

Nelle ultime sedute di giovedì e venerdì abbiamo svolto allenamenti specifici e siamo pronti alla gara”.

PREMI CONI – Pm Volley protagonista ai Premi Coni assegnati dal Comitato Regionale Basilicata per la stagione 2024/25. Tre importanti riconoscimenti per il club (miglior società femminile) e le nostre atlete Antonella Micca (miglior atleta senior femminile) e Sara Carta (miglior atleta U18 femminile).

Tre premi che sono da estendere a tutta la famiglia rossoblù e che non possiamo non dedicare al nostro instancabile presidente Michele Ligrani che da 44 anni tiene in vita la nostra gloriosa società.

Un premio che inoltre da merito al grandissimo lavoro e ai grandiosi successi della stagione 2024/25: tra la prima squadra di coach Marco Orlando, capace di dominare e vincere in tutte e quattro le competizioni e il nostro vasto Settore Giovanile, guidato da coach Elena Ligrani, che ha vinto i campionati U18 e Seconda Divisione e raggiunto il secondo posto in U16 e Prima Divisione.

Un premio che va inoltre suddiviso con tutti i dirigenti, tecnici, allenatori e collaboratori ma soprattutto con tutte le nostre atlete, dalla più piccola alla più grande perché nel mondo della pallavolo, lo sport di squadra per eccellenza, tutti sono fondamentali nella crescita del gruppo e del club.