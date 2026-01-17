Potenza, bus paralizzato: passeggero impedisce partenza e interviene la Polizia!

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Confsal Basilicata:

“Traffico paralizzato per oltre mezz’ora, nella giornata di ieri, in via Marconi a causa di un grave episodio che ha coinvolto un autobus extraurbano di linea diretto a Moliterno.

Un passeggero pretendeva di salire a bordo e di essere condotto verso una destinazione diversa da quella prevista, ostacolando fisicamente la marcia del mezzo e creando una situazione di forte tensione e potenziale pericolo.

Nonostante le ripetute spiegazioni dell’autista, che agiva nel pieno rispetto delle regole di esercizio e di sicurezza, l’uomo si è posto davanti al bus impedendone la partenza, mettendo a rischio l’incolumità del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

Solo l’intervento della Polizia di Stato ha consentito di ristabilire l’ordine e sbloccare una situazione divenuta ormai insostenibile. Il mezzo ha potuto riprendere la corsa soltanto dopo l’arrivo degli agenti.

Confsal e FAST Confsal Basilicata esprimono forte preoccupazione per l’ennesimo episodio che evidenzia come il personale del trasporto pubblico sia sempre più spesso lasciato solo a fronteggiare comportamenti pericolosi e fuori controllo.

È indispensabile rafforzare le misure di sicurezza, prevenzione e tutela per chi lavora quotidianamente nei servizi di trasporto, a garanzia anche della serenità dei passeggeri.

La sicurezza non può essere affidata al caso né alla sola responsabilità degli autisti”.