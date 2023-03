PM Volley Potenza: altra gara ad alto tasso di difficoltà per le potentine! Ecco i dettagli

Con la gara di Bari la PM Volley Potenza chiude il trittico di gare esterne che ha caratterizzato il mese di marzo.

La formazione di coach Marco Orlando andrà in campo in casa della Citymoda Amatori, formazione che è in lotta per il quarto posto e che è una delle formazioni più in forma del momento.

Di Camillo e compagne sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 a Molfetta in cui le potentine hanno dimostrato grinta e carattere provando a ribaltare la gara dopo due set dominati dal Molfetta e rischiando seriamente di andare al tie-break.

Questa settimana altra gara ad alto tasso di difficoltà per le potentine che già dalla settimana prossima avranno un calendario più agevole per poter puntare alla salvezza e alla permanenza in Serie C.

La partita prenderà il via alle ore 17:00 presso il Palazzetto Carbonara di Bari sotto la direzione di gara dei signori De Vanna e Amato.

