Potenza: al via il primo progetto di riqualificazione ambientale redatto direttamente da studenti! Ecco i dettagli

In questo momento storico così difficile per la crisi pandemica è necessario reagire con progetti e idee capaci di ridare speranza e appassionare i giovani studenti, in modo da renderli protagonisti di un nuovo modello di sviluppo etico-sostenibile che sia fondato sui principi universali e su comportamenti più sani e armoniosi.

È questo uno dei temi della conferenza organizzata dal Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza che si terrà, da remoto, mercoledì 5 maggio (alle ore 11:00) con la presentazione dei Laboratori Emozionali ‘Mens sana in corpore sano’ che prevedono l’elaborazione del primo progetto urbano di riqualificazione ambientale di uno spazio esterno ad una scuola con Percorso Ben/Essere e Itinerario Turistico Emozionale ‘Potenza città d’Arte e Felicità’ redatto direttamente dagli allievi.

L’architetto Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dei Laboratori e degli Itinerari Turistici Emozionali, spiega:

“Il progetto riguarderà la sistemazione di un’area esterna del Liceo Pasolini con l’indicazione degli attrezzi per esercizi all’aperto, panchine cestini, cartellonistica motivazionale, sistemazione a verde con piantumazione di alberature e realizzazione di gradonate con spazi per il relax, illuminazione scenografica e diffusori acustici per l’ascolto della musica”.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Delibera n. 96/2020, approvata dal Comune di Potenza a sostegno di Potenza Città Europea dello Sport 2021 che prevede specifiche azioni finalizzate alla creazione di una città ‘a dimensione giovani’ con interventi specifici per promuovere un modello di sviluppo etico-sostenibile, con la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi.

L’incontro da remoto vedrà la partecipazione di numerose classi del Liceo Pasolini.

Saranno presenti:

il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Latrofa;

il dott. Alessandro Galella, assessore al Turismo e all’Ambiente del Comune di Potenza;

la prof.ssa Antonietta Comodo, coordinatrice rapporti enti esterni e referente per l’Educazione Civica;

la prof.ssa Pangaro, responsabile del dipartimento Attività Motorie;

il prof. Antonio Bonelli, responsabile attività digitali e web;

l’arch. Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dei Laboratori e degli Itinerari Turistici Emozionali.

Di seguito la locandina con i dettagli.

