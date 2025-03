Potenza: alla presenza di Mons. Carbonaro gli alunni del Milani-Leopardi celebrano la “Giornata nazionale della cura per il prossimo”. Ecco le foto

Ieri gli alunni dell’Istituto comprensivo Milani-Leopardi di Potenza hanno celebrato la “Giornata nazionale della cura” promossa da Scuole di Pace.

Insieme a Mons. Davide Carbonaro a Marina Buoncristiano- Cartas Diocesana, all’Unicef e ai volontari della Croce Rossa del comitato provinciale di Potenza, hanno parlato della CURA DEL PROSSIMO.

Queste le riflessioni della giornata:

“È possibile cominciare dal basso e caso per caso lottare per ciò che è più concreto e locale fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito.

Le difficoltà che sembrano enormi sono l’opportunità per crescere e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la sottomissione.

Però non facciamolo da soli, individualmente.

Noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un ‘noi’ ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma”.

Ecco le foto dell’iniziativa.