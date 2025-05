Potenza, alla Scuola di Mediazione Linguistica questi studenti pronti ad una gara di traduzione: un Apple I-phone per i vincitori! In bocca al lupo

L’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici SSML della Basilicata promuove per l’anno 2025 la Prima Edizione del Premio per la Traduzione Linguistica “POTENZA DELLE LINGUE”.

L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza del plurilinguismo.

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti frequentanti il quarto ed il quinto anno delle Scuole Secondarie di secondo grado italiane.

La partecipazione è gratuita.

La prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalistico e/o culturale da una delle due lingue di studio della SSML: INGLESE e SPAGNOLO.

Le prove si svolgeranno sabato 24 MAGGIO 2025 nell’Aula Magna dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici SSML della Basilicata in via Alberobello 7, Potenza.

Per lo svolgimento della prova i partecipanti avranno a disposizione 90 minuti e sarà consentito l’utilizzo del dizionario bilingue e monolingue e del dizionario della lingua italiana e dei sinonimi.

Sarà assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento di traduzione automatica.

Le prove saranno valutate da una Commissione composta da 5 docenti del Corso di Studi in Mediazione Linguistica dell’Istituto Universitario SSML della Basilicata, il cui giudizio sarà inappellabile.

La commissione sarà presieduta dal Direttore della SSML Prof. Nicola MONTESANO.

Ai vincitori delle prove sarà assegnato in premio un APPLE i-PHONE16.

In bocca al lupo!