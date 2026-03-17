Potenza, ancora freddo e forse qualche fiocco di neve: ecco le ultime previsioni

Su Potenza insiste una nuova ondata di maltempo.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 18 Marzo, avremo nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 1°C.
Giovedì 19 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.