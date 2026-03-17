Potenza, furti in provincia! Il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza

I recenti episodi predatori nelle aree rurali del vulture-melfese e dell’alto Bradano, segnalati nei giorni scorsi dalle Associazioni di categoria della Coldiretti e della CIA-Agricoltori Italiani, saranno al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro domani mercoledì 18 marzo, alle ore 12,00.

All’incontro parteciperanno, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, anche:

i Presidenti della Federazione della Coldiretti e della CIA-Agricoltori Italiani di Potenza;