Potenza: arresti e sequestro di droga in un bar e una barberia! Ecco i dettagli dell’Operazione

A conclusione di una serrata attività informativa condotta sul territorio della citta di Potenza da parte dagli investigatori della Polizia di Stato della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, intensificata in quest’ultimo periodo sulla scorta delle specifiche disposizioni impartite dal Questore di Potenza Antonino Pietro ROMEO, si è proceduto nel corso dell’operazione antidroga denominata “Black&White” all’arresto di due spacciatori, al sequestro di un 1 kg e 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e “hashish”, al sequestro preventivo di due esercizi commerciali, segnatamente un bar e una barberia, nonché della somma di denaro contante, in banconote di vario taglio, per circa 18.000,00 euro.

L’operazione antidroga, conclusa a sera inoltrata, ha preso avvio con le attività di perquisizioni locali eseguite da personale delle Sezioni Crimine Diffuso e Antidroga della Squadra Mobile presso una barberia del capoluogo, dove con il supporto degli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” di Potenza e l’ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria del Carcere di Trani (Bat), si è pervenuti all’esito di una serie di recuperi, al sequestro di oltre 800 grammi di “cocaina“, suddivisa in più involucri, alcuni già pronti per l’attività di spaccio, che il titolare dell’esercizio G.E. di anni 31 deteneva illegalmente.

Nel corso del medesimo contesto operativo si è proceduto, altresì, al rinvenimento e sequestro della somma contanti di 16.435,00 euro, in banconote di diverso taglio, frutto della fiorente attività di spaccio condotta dal precitato spacciatore, ripresa alacremente dopo il periodo di fermo della propria attività lavorativa, sulla scorta delle disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione della “pandemia” da “Covid 19”.

L’attività di polizia giudiziaria si concludeva, infine, con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della barberia, operato per impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori ovvero che potessero essere commessi all’interno dei locali altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Dopo qualche ora, sempre sulla scorta dell’attività informativa svolta dagli investigatori della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, si è proceduto alla perquisizione di un bar sito in una delle vie principali di Potenza, dove con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria del Carcere di Trani (Ba), è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, pari a circa 130 grammi, che il titolare L.U. di anni 32, deteneva illegalmente, nella parte sottostante il piano di mescita del locale, dove si procedeva, altresì, al rinvenimento e sequestro anche di sostanza stupefacente del tipo “hashish“, per grammi 200 , suddivisa in “panette” pronte per lo spaccio.

Anche in quest’altro caso si è proceduto al rinvenimento e sequestro della somma contanti di circa 2.000,00 euro, in banconote di diverso taglio, frutto della fiorente attività di spaccio condotta dal precitato spacciatore, nonché al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del bar, operato sempre al fine di impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori ovvero che potessero essere commessi all’interno del locale altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Gli arrestati sono stati associati su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Potenza, presso la Casa Circondariale di Potenza.

L’operazione antidroga odierna, frutto di un corale impegno di tutta la Squadra Mobile della Questura di Potenza, ha consentito non solo di rinvenire e sequestrare un consistente quantitativo di droga nella città di Potenza, ma anche e, soprattutto, di disarticolare due “punti di spaccio” fortemente attivi sul territorio del Capoluogo.

E’ del tutto evidente, infine, che oltre agli effetti repressivi l’operazione antidroga odierna, ha consentito di raggiungere anche indiscutibili effetti preventivi, impedendo la consumazione di ulteriori attività di spaccio sulla cui azione di contrasto è fortemente impegnata la Polizia di Stato sia sul territorio della città di Potenza che sull’intera provincia.

