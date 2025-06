Potenza, arriva l’estate! Temperature sopra i 30 gradi. Ecco le previsioni

Un campo di alta pressione interessa la Regione, portando tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque.

L’anticiclone subtropicale sta rinforzando sull’area del Mediterraneo centro-occidentale, favorendo condizioni di bel tempo su tutta la Basilicata.

Il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso, tranne qualche nuvola in più nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia locale.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 5 Giugno domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 18°C.

Venerdì 6 Giugno, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.