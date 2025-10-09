Potenza, attenzione: chiuso questo tratto di strada in provincia. Il percorso alternativo

Chiusura totale strada H24 della SS18 nel tratto di Sapri (dal Km 219+000 al km 219+500) nei giorni:

da martedi 14 ottobre e fino a venerdì 17 ottobre 2025;

da lunedì 20 ottobre e fino a venerdì 24 ottobre 2025.

Si informa la cittadinanza che l’Anas Campania ci ha comunicato che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed integrazione di reti e barriere paramassi per la difesa del corpo stradale della SS18 nel comune di Sapri dal Km 217+000 al Km 222+200 lato dx, procederà alla chiusura totale della carreggiata dal Km 219+000 al km 219+500, per tutta la giornata, a far data da martedi 14 ottobre e fino a venerdì 17 ottobre e da lunedi 20 ottobre e fino a venerdì 24 ottobre 2025

In detti giorni, il traffico veicolare e pedonale sarà interdetto h24 tra la località Acquafredda e Sapri.

Il percorso alternativo tra Maratea e Sapri prevede l’utilizzo della SP3 Tirrenia, la SS 585 e la SP 104.

L’Anas ci fa sapere che la chiusura è necessaria per effettuare l’intervento di disgaggio di blocchi rocciosi instabili di grandi dimensioni, così come indicato nel progetto esecutivo.

Per contenere lo scivolamento a valle dei blocchi rimossi, sarà realizzato un letto di sabbia in contropendenza, delimitato con barriere new jersey.