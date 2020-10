Potenza: bene sequestrato alla criminalità organizzata accoglie 120 studenti! I dettagli

Sono stati il Sindaco di Potenza Mario Guarente, il vicesindaco Antonio Vigilante e l’assessore al Patrimonio Giuseppe Giuzio a recarsi nei locali assegnati al plesso di via Bramante dell’Istituto Comprensivo ‘Don Milani’, situati al quarto piano dell’edificio che ospita il centro commerciale ‘Galassia’, in viale dell’Unicef.

Si tratta di un immobile di 850 metri quadri, per un valore complessivo di un milione di euro, la cui disponibilità è stata resa nota al Comune dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, a seguito di una confisca definitiva.

Durante la visita ai locali, la delegazione comunale ha avuto modo di incontrare i 120 alunni delle sei classi ospitate e il personale scolastico, docente e non docente presente nella struttura.

Dopo il saluto del Sindaco, gli assessori Giuzio e Vigilante si sono fermati insieme alla dirigente scolastica Marcella Marsico in una delle classi per un breve incontro.

La dirigente, nel ringraziare per l’impegno e la celerità dei lavori eseguiti per rendere possibile la fruizione dei locali, e nel salutare i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha evidenziato come il percorso che ha determinato l’assegnazione dell’immobile abbia:

“consentito a tutti i nostri studenti di cominciare quest’anno scolastico regolarmente e nel pieno rispetto di tutti i protocolli anticovid, grazie a locali molto ampi e spazi più che idonei a quanto previsto dalle nuove normative”.

L’assessore Giuzio si è soffermato sulla “lotta per la legalità” che:

“si fa con i progetti concreti e, in un luogo dove il male faceva affari, trasferire i banchi sui quali si formano i nostri figli è un atto dal grande significato.

La malavita prospera laddove lo Stato indietreggia, bene, la scuola è uno dei presidi cardine della nostra società, della nostra cultura, del nostro Stato, che con essa e grazie a essa sottrae spazi all’ignoranza, alla superficialità, al male.

Dalla scuola si deve ripartire, con le Istituzioni chiamate non solo a tutelarla e a rafforzarla, ma a farne davvero quel fondamento sul quale poggiare la nostra Comunità di oggi e, soprattutto, quella di domani.

Per troppo tempo non si è investito adeguatamente sulla formazione e sulla ricerca e ora ne paghiamo le conseguenze.

Come Amministrazione comunale crediamo molto nei nostri giovani, nei nostri docenti e nei nostri dirigenti scolastici, a loro affidiamo il futuro di Potenza e a loro garantiamo ogni supporto affinché quello stesso futuro sia il migliore possibile”.

Per il vicesindaco Vigilante:

“la battaglia per la legalità si combatte con soldati coraggiosi e voi ragazzi siete il nostro esercito, le vostre armi sono libri, computer, quaderni, penne, ma soprattutto lo studio, l’impegno, la volontà di fare grandi cose, di realizzare i vostri sogni, di immaginare e poi creare la Potenza di domani.

Siamo nelle vostre mani e siamo certi che saprete dare il massimo per il bene vostro, delle vostre famiglie e della vostra città”.

Nel corso dell’incontro gli amministratori hanno anche rassicurato riguardo al funzionamento degli impianti termici che sarà attivato nei prossimi giorni, avendo avuto il bene a disposizione a inizio ottobre, ed essendo riusciti a organizzare gli spazi nel tempo minimo necessario.a

