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Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Trapani

22 Marzo 2026

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Trapani.

Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con il vantaggio per la squadra avversaria che porta a casa un 2 – 1.

Forza Potenza!