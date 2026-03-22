Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Trapani

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Trapani.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con il vantaggio per la squadra avversaria che porta a casa un 2 – 1.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Trapani.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con il vantaggio per la squadra avversaria che porta a casa un 2 – 1.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Trapani. Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con il vantaggio…
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