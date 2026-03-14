Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con la Cavese

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e la Cavese.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e la Cavese.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.
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