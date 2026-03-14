Incidente mortale in Basilicata: ecco le ultime notizie e l’intervento dei Vigili del Fuoco

In data odierna, intorno alle ore 12:35, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando di Matera è intervenuta sulla S.S. 7, al chilometro 573+300, a causa di un violento scontro che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500L.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso del conducente della Fiat Panda, un uomo di 75 anni originario di Miglionico (MT).

Gravi anche le condizioni degli occupanti della Fiat 500L: un uomo di 65 anni residente a Matera e una donna di 59 anni originaria di Altamura (BA).

Entrambi sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, sono intervenuti i sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Il tratto stradale interessato è stato interdetto al traffico per consentire le operazioni di rilievo e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.