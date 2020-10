Potenza, chiusa per lavori questa strada della provincia: ecco che cosa cambia per gli automobilisti

Al via gli interventi di messa in sicurezza del corpo stradale situato in corrispondenza del km 34,700 della strada statale 92 “dell’Appennino Meridionale”, nel territorio comunale di Laurenzana, in provincia di Potenza.

Nel dettaglio, l’Anas chiarisce:

“per l’esecuzione dei lavori, è chiuso al transito il tratto di SS92 tra il km 34,625 ed il km 34,800; la circolazione è provvisoriamente deviata, in entrambi i sensi di marcia, senza particolari aggravi sui tempi di percorrenza, lungo un breve bypass (di circa 150 metri) situato sul vecchio tracciato della SS92 (attuale strada provinciale), lungo il quale Anas – in accordo con la Provincia di Potenza – ha precedentemente effettuato interventi di manutenzione (sfalcio d’erba, segnaletica sia verticale che orizzontale, etc,.)

La conclusione delle attività, con il ripristino della regolare circolazione, è prevista entro fine Novembre.

