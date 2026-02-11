Potenza, chiuse le porte ai tifosi Siracusa: “Rivalità troppo pericolosa”. Questo il provvedimento

Si disputerà, nella giornata di domenica 22 febbraio prossimo, la partita di calcio “Sorrento – Siracusa”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 7 del 9 febbraio 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le due tifoserie e della forte acredine tra tifosi del Siracusa e del Potenza, città dove il Sorrento disputa gli incontri casalinghi.

Da ultimo, in occasione della gara di andata del corrente campionato, disputata a Siracusa il 12 ottobre 2025, si sono verificate turbative tra tifoserie e ripetuti tentativi di contatto, con lancio reciproco di pietre e oggetti contundenti.

Le gare tra Potenza e Siracusa sono state disputate senza spettatori ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che anche in occasione dell’incontro in argomento si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Siracusa” di domenica 22 febbraio prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa.