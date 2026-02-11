Potenza, Luca operato dopo una brutta caduta durante l’allenamento: questa la vicinanza del mondo del ciclismo lucano

Brutta caduta per Luca Laguardia durante un allenamento nella zona tra Pazzano e Tolve.

Il corridore dilettante under 23 di Potenza, in forza alla formazione abruzzese dell’Aran Cucine-Vejus e in passato campione regionale juniores FCI Basilicata, stava affrontando un tratto di discesa ripido e insidioso, quando l’umidità del fondo stradale ha causato la caduta.

Luca è rimasto a terra semi-cosciente, ma fortunatamente alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati immediatamente per soccorrerlo.

A salvarlo è stato proprio il casco: colpito con violenza nell’impatto, si è spaccato in due. Senza di esso, le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Ricoverato all’ospedale di Potenza è sotto osservazione dopo aver riportato problemi alla clavicola, a una vertebra ed alcune costole. Da qualche giorno ha iniziato il decorso post-operatorio.

Il mondo del ciclismo regionale lucano di Federciclismo Basilicata e il suo delegato Vincenzo Sileo, gli esprimono vicinanza e gli augurano una pronta ripresa, ribadendo con forza che il casco è a tutti gli effetti un “salvavita”.