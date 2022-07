Potenza, compiaciuto il comandante interregionale “Ogaden” Andrea Rispoli per l’attività svolta dai nostri Carabinieri: ecco i dettagli della visita

Il generale di Corpo d’armata Andrea Rispoli, comandante interregionale “Ogaden” con sede a Napoli e competenza sulle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha visitato il comando legione carabinieri “Basilicata presso la caserma Lucania di Potenza.

L’alto ufficiale, 62 enne originario di Merano, proviene dalla Farnesina dove ha ricoperto il ruolo di Comandante del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e tra i vari incarichi rivestiti durante la prestigiosa carriera, vi sono il Comando delle Legioni Carabinieri Calabria e Lazio.

Il generale Rispoli è stato accolto dal Generale di Brigata Raffaele Covetti, comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da militari del comando legione, dalla rappresentanza militare e dall’ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante la cerimonia il Comandante interregionale ha espresso il suo più vivo compiacimento per la significativa e proficua attività svolta dai Carabinieri in ogni comune lucano, imprescindibile presidio di legalità ed autentica espressione di prossimità delle istituzioni al cittadino, soprattutto in un periodo come quello attuale così duramente provato dall’emergenza sanitaria.

Ecco alcune foto della visita.

