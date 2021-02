Potenza: con gli Amici dell’Hospice, un San Valentino pieno d’amore in questo reparto! Ecco l’iniziativa

“Dopo pranzo si andava a riposare

cullati dalle zanzariere e dai rumori di cucina;

dalle finestre un po’ socchiuse spiragli contro il soffitto e qualche cosa di astratto si impossessava di me.

Sentivo parlare piano per non disturbare,

ed era come un mal d’Africa, mal d’Africa”.

I primi versi di questa poetica canzone di Franco Battiato rappresentano una parte dei sentimenti e delle emozioni vibranti vissute dai volontari dell’associazione Amici dell’Hospice San Carlo durante questo lungo periodo di “vita sospesa” che sta caratterizzando la quotidianità di ognuno.

Difficile non poter entrare in reparto per un intero anno, ma nessuno dei volontari ha perso l’entusiasmo e l’emozione della scoperta di una dimensione intima, vera, pura, dove la franchezza ed il sorriso abbattono ogni maschera, sovrastrutture e muri invalicabili, consentendoti di navigare anche in mare aperto, con la forza di affrontare ogni onda, grazie all’equilibrio di una zattera costituita dalla comunità di intenti dei volontari, medici, infermieri, oss, psicologi ed addetti alle pulizie.

Tutto il personale del reparto di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza è l’esempio concreto di umanizzazione delle cure, in grado di garantire non solo una eccellente professionalità, ma allo stesso tempo di implementare quell’atmosfera particolare che in Hospice non si è mai affievolita.

I profumi, la leggerezza, la sensazione di sentirsi accolti, come protetti da quel mantello donato al viandante infreddolito.

Anche quest’anno, in occasione della festa degli innamorati, si rinnova l’annuale appuntamento con la festa di San Valentino, attraverso il coinvolgimento e la condivisione di nobili tensioni che alimentano il più Vita ai giorni.

Dalla caposala agli infermieri, la psicologia gli oss, i medici, tutti hanno partecipato per organizzare al meglio l’evento.

Telefonate, video-chiamate, messaggi, impeccabile la collaborazione tra volontari e personale.

Il reparto colorato di rosso, palloncini a forma di cuore lungo tutto il soffitto, come un cielo ricco di stelle.

E poi il carrello delle coccole, un giradischi che suona le musiche di chi sta vivendo un periodo particolare della propria vita.

Gli Amici dell'Hospice San Carlo ringraziano tutto il personale per l'indescrivibile entusiasmo, la costante collaborazione ed amorevole cura dedicata alla relazione d'aiuto, nella speranza di rientrare presto in reparto e riabbracciare quei percorsi condivisi che alleviano il dolore, nella gioia che si coltiva nelle relazioni, nell'empatia, nella fiducia e reciprocità.

