Potenza, condannato un 48enne. Ecco l’arresto della Polizia

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, un soggetto potentino di 48 anni.

Durante i pattugliamenti quotidiani, disposti dal Questore di Potenza, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo che è stato condannato in via definitiva alla pena detentiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione per vari reati di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel comune di Potenza nel 2008.