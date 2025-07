Completati a Lauria i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione stradale

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che, a Lauria, sono ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione stradale in corrispondenza della rotatoria di innesto tra la SP ex SS NSA con prolungamento sulla viabilità comunale.

L’intervento, eseguito nel pieno rispetto delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (D.M. 19/04/2006), consentirà di aumentare la sicurezza stradale, sia per il traffico veicolare che per il transito dei pedoni, contribuendo a rendere la rete viaria sempre più attenta alle esigenze degli utenti.