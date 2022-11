Potenza dal cuore grande: ecco l’iniziativa per aiutare gli Amici dell’Hospice

Domenica 13 novembre, a partire dalle ore 16,30 si terrà presso l’Auditorium P.Petrone dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, la presentazione del libro “Ho cullato la paura” scritto dagli infermieri del reparto Hospice Vito Verrastro e Pino D’Andrea.

L’incasso della vendita del libro sarà donato all’associazione Amici dell’Hospice San Carlo.

Per i due infermieri:

“Nella cura c’è bisogno non solo di pillole, ma anche di parole e calore umano: è questa la strada che abbiamo percorso e che infine ci ha portati alla realizzazione del libro ‘Ho cullato la paura’.

Come una mamma culla il suo bambino tra le sue braccia donandogli serenità, ‘Ho cullato la paura’ rappresenta la presa in carico della fragilità della persona per accogliere e trattare la paura e allo stesso tempo ricevere il suo vissuto.

Una raccolta di storie di malattia, di lettere, di scritti sulla cura accompagnate da immagini e fotografie, testimoniano il nostro approccio alla Medicina Narrativa.

L’obbiettivo del libro è quello di sensibilizzare e coinvolgere sempre di più il mondo sanitario e l’opinione pubblica sul valore delle cure palliative e in particolare sull’importanza del prendersi cura delle persone e non esclusivamente della malattia, perché curando le persone si vince sempre.

Una storia, una sola storia è in grado di cambiare il mondo….il nostro mondo.

In questo libro il ricordo di ognuno è diventato la nostra storia più bella”.

La giornata si concluderà con “Il volo delle lanterne”.

I dettagli.

