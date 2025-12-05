Potenza è pronta ad accendere il Natale! Ecco l’appuntamento

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di sabato 6 dicembre in piazza Matteotti.

Il sindaco Vincenzo Telesca, l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, associazioni e cittadinanza si ritroveranno nel cuore di Potenza per inaugurare i Mercatini di Natale, assistere all’accensione delle luminarie, divertirsi guardando il primo viaggio del trenino natalizio nelle vie del centro storico, raggiungere piazza Mario Pagano per dare il via all’illuminazione del grande albero di Natale, incastonato tra il teatro Stabile, il Palazzo della Prefettura, la Chiesa di san Francesco e gli altri palazzi storici della città.

Spazio anche a Christmas Sleigh in the streets, la Slitta di Natale, una postazione in realtà virtuale realizzata, come il trenino, dai Fratelli Doccino Park and Rides SAS.

La visita a un bellissimo Presepe sarà possibile nell’atrio del Cine-teatro Due Torri., mentre la Via dei Presepi sarà arricchita con le riproduzioni artistiche di scene natalizie negli esercizi commerciali Antica Caffetteria, Dan John, Il Peperoncino, Mordi e Fuggi, Pota Abiti.

Sempre il 6 dicembre e fino al 6 gennaio, anche piazza Aldo Moro, nei pressi dell’ingresso della Chiesa di Santa Maria, si colorerà con il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini di Natale, con l’esposizione di prodotti artigianali tipici e la Casa di Babbo Natale, a cura dell’Associazione di Volontariato Officina Sociale.

“Una serata di gioia da vivere insieme, piccoli e grandi, – spiegano il Sindaco e l’assessore Falotico – che abbiamo voluto organizzare, grazie alla collaborazione di tanti, che ringraziamo, per far entrare ufficialmente Potenza in quel clima di festa che speriamo possa contagiare e rallegrare tutti, avvicinandoci al Natale, e riscoprendo insieme luoghi e tradizioni che fanno davvero bella la nostra comunità”.