Potenza, le carte d’identità cartacee non saranno più valide: ecco la scadenza e come sostituirle

Il 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide: il Comune di Potenza informa che, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1157/2019, tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Si invitano i cittadini in possesso di una carta d’identità cartacea a richiederne quanto prima la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Il rilascio della CIE in sostituzione del documento d’identità cartaceo va richiesto nella sede dell’Ufficio Carte d‘Identità di Piazza Europa, esclusivamente previo appuntamento prenotabile:
• Online tramite il sito web www.prenotazionicie.interno.gov.it
• Telefonicamente – Solo per persone anziane o non autosufficienti – chiamando i numeri 0971415872 o 0971415071. https://www.comune.potenza.it/…/24630617-scadenza-carte…