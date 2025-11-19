Potenza, emessi dal Questore 5 provvedimenti di “avviso orale”. I dettagli

Nel mese sono stati emessi dal Questore della provincia di Potenza, Raffaele Gargiulo, 5 provvedimenti di “avviso orale” nei confronti di altrettante persone dedite alla commissione di reati.

I provvedimenti sono stati applicati a residenti a Potenza e in provincia, con pregiudizi di polizia per reati dallo spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, furti, detenzione illegale di armi, che provocano un allarme sociale e denotano una pericolosità spiccata da parte di chi li ha commessi.

Con questi salgono a 35 gli avvisi orali emessi dall’inizio dell’anno dal Questore di Potenza.

L’avviso orale è una misura di prevenzione atipica disposta dal Questore nei confronti di coloro che, per tenore e condotta di vita, sono inclini alla commissione di reati, e si concretizza in un vero e proprio “monito” a tenere una condotta conforme alla legge, con l’invito a cessare la condotta delittuosa e di darsi alla ricerca di un lavoro.

Il mancato rispetto dell’avviso comporta l’applicazione di misure di prevenzione più gravi ed afflittive come la sorveglianza speciale e di P.S..