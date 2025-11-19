Potenza, al Liceo Gropius la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa l’iniziativa degli studenti

Il Liceo Walter Gropius di Potenza conferma anche quest’anno il proprio impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere, organizzando per il 25 novembre 2025 una serie di iniziative dedicate alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La giornata, ormai tradizione consolidata dell’istituto, si aprirà con un momento di riflessione a partire dalla definizione di “femminicidio” così come riportata nei dizionari della lingua italiana e ripresa nella significativa locandina realizzata per l’occasione.

Questa scelta vuole sottolineare l’importanza di dare un nome preciso a una piaga sociale che continua a colpire la nostra società.

Gli studenti e le studentesse del Liceo saranno protagonisti di reading di brani poetici e di prosa accuratamente selezionati, che attraverso le parole di autrici e autori italiani e stranieri daranno voce al dolore, alla denuncia e alla speranza di cambiamento.

I testi scelti offriranno spunti per momenti di riflessione collettiva sul tema della violenza di genere nelle sue molteplici forme.

La mattinata proseguirà con l’assemblea d’istituto, durante la quale gli studenti presenteranno performance artistiche e teatrali pensate per coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di consapevolezza e impegno civile.

Il Liceo Walter Gropius ribadisce la propria convinzione che la scuola sia il luogo privilegiato per educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità e alla dignità di ogni persona, contrastando stereotipi e culture che alimentano la violenza.