Potenza: “Entro l’estate avremo Via 4 Novembre e Corso Umberto completamente nuove”. Le ultime notizie

23 Febbraio 2026

Da domani riapre Via 4 Novembre a Potenza.

Lo fa sapere l’assessore Giuzio che scrive:

Ripristinato il senso di marcia ordinario in Via Caporella, in direzione Via 4 Novembre.

Chiusa invece Via Rosica dall’altezza del Goblins.

Il traffico sarà deviato su Via Petruccelli e successivamente su Via del Popolo.

I lavori di e-distribuzione volgono alla fase finale, ancora pochi giorni e saranno completati.

Entro l’estate avremo Via 4 Novembre e Corso Umberto completamente nuove.

Invitiamo tutti a prestare attenzione alla segnaletica e a guidare con prudenza”.