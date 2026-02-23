Potenza: “Entro l’estate avremo Via 4 Novembre e Corso Umberto completamente nuove”. Le ultime notizie

Da domani riapre Via 4 Novembre a Potenza.
Lo fa sapere l’assessore Giuzio che scrive:
“Ripristinato il senso di marcia ordinario in Via Caporella, in direzione Via 4 Novembre.
Chiusa invece Via Rosica dall’altezza del Goblins.
Il traffico sarà deviato su Via Petruccelli e successivamente su Via del Popolo.
I lavori di e-distribuzione volgono alla fase finale, ancora pochi giorni e saranno completati.
Entro l’estate avremo Via 4 Novembre e Corso Umberto completamente nuove.
Invitiamo tutti a prestare attenzione alla segnaletica e a guidare con prudenza”.