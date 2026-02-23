Vietri di Potenza: ecco le prime immagini di quello che sarà il primo teatro della comunità

“Con una certa emozione e soddisfazione condivido con voi le prime immagini di quello che sarà il primo teatro di Vietri di Potenza, mentre gli addetti ai lavori stanno lavorando al montaggio delle poltroncine.

Varcando la soglia di questi nuovi locali, insieme all’emozione e alla soddisfazione, ho ripensato, anche con un po’ di compassione, a tutte le volte in cui, in questi anni, “i soliti noti” mi accusavano di smetterla di “fare Teatrando”, alludendo al mio trascorso da presidente di un’associazione di volontariato che si chiamava (e si chiama ancora) Teatrando.

Un modo, anche un pò banale, per denigrare chi si occupa di teatro, dimostrando però di non conoscere davvero cosa rappresenti il teatro in termini culturali, sociali e umani.

Noi, invece, proprio grazie all’esperienza maturata nel volontariato con l’Associazione Teatrando, di cui mi onoro di essere stato fondatore e presidente, abbiamo coltivato l’idea di regalare un teatro vero alla nostra piccola comunità.

Un’idea nata dopo tante serate al freddo nella sala del Carmine per le prove della Via Crucis, nella sala del centro sociale per le commedie teatrali, nel campo sportivo per Notre Dame de Paris, o tra le strade e i vicoli del paese, contribuendo alla realizzazione di Tipica, quella che è ormai una delle manifestazioni più importanti, insieme agli amici dell’associazione @Vietri e la Movida, alle decine di volontari vietresi e alle associazioni Croce Rossa Italiana e Protezione Civile di Vietri di Potenza.

Sì, perché l’unica riflessione che oggi mi sento di condividere con la mia comunità è questa: se questa Amministrazione ha qualcosa in comune con l’associazione Teatrando e con le altre associazioni di volontariato di Vietri, è lo spirito di sacrificio.

Lo stesso spirito che le nostre associazioni locali hanno sempre dimostrato a beneficio della comunità, e che continua a guidare anche il nostro impegno quotidiano.

Ad maiora!”.

Così il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano.

Ecco le foto.