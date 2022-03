L’assessore alla Viabilità, Massimiliano Di Noia, informa i cittadini che oggi, 24 marzo 2022 alle ore 12:00:

“sarà rimosso il cantiere e riaperta al transito dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia, via Vaccaro, tra la rotatoria con via Bramante e l’ingresso delle Fal, nei pressi di viale dell’Unicef.

Torna così alla normale la circolazione automobilistica, su una delle principali vie d’accesso al centro città”.

