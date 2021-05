Potenza, giornata dell’infermiere: ecco il messaggio del Sindaco Guarente

Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere in tutto il mondo, in occasione dell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna.

Il tema scelto quest’anno dalla FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell’Infermiere è “OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”.

L’occasione è proprio quella di tenere alta l’attenzione su un tema che si rivelato debolissimo in questi terribili mesi di lotta al Coronavirus.

Di seguito il messaggio del Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Oggi è la Giornata internazionale degli infermieri: a loro, instancabili lavoratori e salvatori di vite umane, giungano i miei più sinceri auguri e la mia profonda gratitudine per il lavoro straordinario che quotidianamente svolgono.

Grazie di cuore”.

