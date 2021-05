Potenza, in questo Comune della provincia si potrà mangiare al chiuso, consentendo ai gestori di disporre di più spazio. I dettagli

Lo dice, in una nota, il senatore della Lega e sindaco di Tolve (Potenza), Pasquale Pepe:

“Gli effetti della pandemia hanno letteralmente demolito il sistema della ristorazione in Italia.

Bisogna rilanciare il comparto con tutte le iniziative normative a nostra disposizione.

Nel comune di Tolve (PZ) ho emesso un’ordinanza per consentire di svolgere l’attività di mensa, anche al chiuso e fino alle 22:00, nei pubblici esercizi come ristoranti, tavole calde e pizzerie che instaurino una convenzione con un’azienda, in favore dei loro dipendenti, oppure con professionisti e lavoratori autonomi possessori di partita iva.

Ci sarà l’obbligo della prenotazione e del rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19.

Per dare vita a questa iniziativa abbiamo tenuto conto di norme e linee guida nazionali secondo le quali, anche in tempo di restrizioni per la pandemia, continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering su base contrattuale.

In questa maniera si potrà mangiare in trattoria al chiuso, consentendo ai gestori di disporre di più spazio da dedicare alla clientela.

Si potranno servire gli avventori convenzionati anche nei giorni di maltempo e, generalmente, si potrà contare su maggiori spazi esterni per tutti gli altri clienti.

Sull’esempio di Tolve, dove l’ordinanza ha effetto a partire da oggi, spero che altri assumano iniziative simili per dare una chance in più per ripartire al settore della ristorazione”.

