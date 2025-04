Potenza: i Cavalieri del Santo ritornano sulle strade cittadine per ricevere la Santa Benedizione! Ecco il percorso

L’Associazione i “Cavalieri del Santo” fa sapere:

“Amici e amiche, piccoli e grandi, in occasione del cartellone del Maggio Potentino 2025, i Cavalieri del Santo ritornano a solcare le strade cittadine per ricevere la Santa Benedizione.

Vi aspettiamo in Piazza Mario Pagano Domenica 4 Maggio dalle ore 12, dopo aver percorso il seguente itinerario :

Via Tirreno – Via Ionio – Rotonda S. Cecilia – Adiacenze Parco Mondo – Rotonda Vs Alberghiero – Liceo Scientifico Galilei – Via di Giura – Principe di Piemonte – S. Maria – Caserma Lucana – Via Cavour – San Rocco – C.so Garibaldi – C.so 18 Agosto – Torre Guevara – Via Pretoria – P.zza Mario Pagano.

NON MANCATE!!”.