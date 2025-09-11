Potenza: il Colonnello Tibollo è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza. Auguri di buon lavoro

Dopo quattro anni alla sede di Potenza, il Colonnello t.ISSMI Michele Onorato ha ceduto il comando del Comando Provinciale di Potenza per assumere nei prossimi giorni analogo incarico presso il Comando Provinciale Pavia.

Al suo posto, da oggi, il Colonnello Massimiliano Tibollo.

Il Col. Massimiliano Tibollo, nato e cresciuto a Foggia, dopo aver frequentato i corsi ordinari dell’Accademia della Guardia di Finanza alla sede di Bergamo, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso diversi, importanti reparti operativi del centro e del sud Italia, l’ultimo dei quali il Comando Provinciale Taranto.

La cerimonia si è svolta presso la sede del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza nella città di Potenza.

Il Colonnello Michele Onorato nel corso del suo intervento ha ringraziato Sua Eccellenza il Prefetto Michele Campanaro e le Autorità presenti per il lavoro svolto in stretto coordinamento e in piena sinergia con la Guardia di Finanza, consentendo al Corpo di svolgere al meglio il proprio compito di tutela della legalità economica e finanziaria, condizione indispensabile per un sano sviluppo dell’economia lucana.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’alto ufficiale anche alle Superiori Gerarchie e ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, un gruppo di militari non solo competenti e professionali, ma animati anche da passione, spirito di sacrificio, senso del dovere e profonda umanità.

Grazie a queste caratteristiche le Fiamme Gialle potentine hanno conquistato sempre maggiore fiducia da parte dei cittadini.

Il Colonnello Massimiliano Tibollo ha assicurato il massimo impegno nel proseguire il lavoro svolto, così da propiziare il raggiungimento di ancora più importanti e prestigiosi traguardi operativi.

Il Generale Roberto Pennoni, Comandante Regionale delle Fiamme Gialle lucane, ha espresso un particolare ringraziamento al Colonnello Michele Onorato per i risultati conseguiti, unito a un augurio per il proficuo svolgimento del delicato ruolo di Comandante Provinciale di Pavia.

L’Autorità ha quindi rivolto un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Comandante Provinciale di Taranto Colonnello Massimiliano Tibollo.