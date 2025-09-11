Potenza: due serate dedicate al cinema e alla riflessione per imparare a guardare oltre i confini del pregiudizio. I dettagli

Rassegna cinematografica a Potenza promossa dal progetto Avrò cura di te

Zer0971 ETS, in qualità di partner del progetto “Avrò cura di te” – capofila la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, in coprogettazione con il Comune di Potenza e le associazioni partner Filippide Potentina, Paesaggi Meridiani e WWF Potenza e Aree Interne – organizza la rassegna “Fuori dal comune: visioni su autismo e neurodivergenze”.

Due serate dedicate al cinema e alla riflessione, per imparare a guardare oltre i confini del pregiudizio e scoprire le ricchezze racchiuse nelle differenze.

L’iniziativa intende sensibilizzare la comunità sul tema dello spettro autistico, nel solco dei principi di sussidiarietà, trasparenza e partecipazione che animano la collaborazione tra il Comune di Potenza e le associazioni coinvolte.

Giovedì 18 settembre – ore 20:30

Ridotto del Teatro F. Stabile – Potenza

Tutto ciò che voglio

Regia: Ben Lewin

Con: Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve

Genere: Commedia drammatica – USA, 2017 – durata: 93’

La storia di Wendy, giovane donna con sindrome dello spettro autistico che, dopo la morte della madre, trova nella passione per Star Trek e nel supporto della sua terapeuta un nuovo equilibrio.

Giovedì 25 settembre – ore 19:00

Salone “Don Francesco Colucci” – Parrocchia Santi Anna e Gioacchino, Viale Dante 104 – Potenza

La vita da grandi

Regia: Greta Scarano

Con: Matilda De Angelis, Yuri Tucci, Maria Amelia Monti

Genere: Commedia – Italia, 2025 – durata: 96’

Tratto dal libro Mia sorella mi rompe le balle di Damiano e Margherita Tercon, il film affronta con leggerezza e ironia il tema delicato del “dopo di noi”, tra conflitti, paure, risate e speranze.

Vincitore di due Nastri d’Argento 2025 (miglior attore commedia e miglior regista esordiente).

Ingresso libero, è gradita la prenotazione:

info@zer0971.org

WhatsApp/Sms: 351 0493109

Ecco la locandina degli eventi.