Potenza, il Palazzo del Comune si illumina di arancione. Ecco l’iniziativa

Potenza ha accolto l’invito ufficiale giunto da UN Women Italy a partecipare alla campagna globale UNiTE 2025 – Orange the World, dedicata quest’anno al tema della violenza digitale di genere, in occasione dei 16 giorni di attivismo dal 25 novembre al 10 dicembre.

Secondo l’assessore alle Pari opportunità, Angela Lavalle:

“L’adesione dell’Amministrazione comunale vuole essere un segnale importante e perfettamente in linea con il lavoro che stiamo portando avanti sul fronte delle pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere.

Tra le azioni suggerite, abbiamo ritenuto di illuminare col colore arancione il Palazzo di Città nella serata del 4 dicembre, come gesto simbolico ma fortemente riconoscibile, capace di dare visibilità al nostro impegno e di inserirci nella rete internazionale delle Amministrazioni che partecipano alla campagna”.