Potenza: “La morte di Don Antonio lascia un vuoto”. Il messaggio di cordoglio

“La morte di Don Antonio lascia un vuoto nelle comunità che ha accompagnato per anni.

Era un sacerdote disponibile e attento, capace di creare legami e di farsi carico delle fragilità delle persone”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che aggiunge:

“Il mio pensiero insieme a quello del Consiglio regionale, va alla famiglia, all’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, al Vescovo Mons. Davide Carbonaro e alle comunità di Pignola e Abriola, che perdono un riferimento prezioso per le persone che ha accompagnato.

Don Antonio ha saputo servire le comunità con discrezione e umanità, lasciando un segno profondo che resterà nella memoria di tutti”.