Potenza: il Prefetto saluta il Ten. Col. Fasolino e il Magg. Di Noia. Auguri per i nuovi e rilevanti incarichi!

Ieri, alle ore 17:30, il Tenente Colonnello Erich Fasolino, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, e il Maggiore Antonino Di Noia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa sono stati ricevuti dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, in occasione del loro imminente trasferimento dalle attuali sedi di servizio.

Il Prefetto ha espresso profonda gratitudine ai due Ufficiali per il loro impegno e la dedizione dimostrata nel corso degli anni trascorsi in provincia, definiti “intensi e ricchi di sfide”.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione “pronta, leale e senza soluzione di continuità” che ha caratterizzato il rapporto tra l’Arma dei Carabinieri e l’Autorità prefettizia, gettando le basi anche per un solido rapporto umano basato su stima e fiducia reciproca.

Nel corso della loro permanenza, il Ten. Col. Fasolino e il Magg. Di Noia hanno diretto e coordinato con successo numerose operazioni di servizio, ottenendo risultati di assoluta rilevanza nel contrasto alle più svariate forme di criminalità, da quella urbana a quella di tipo associativo.

Il loro operato, al di là dell’oggettiva caratura, con la conseguente risonanza anche mediatica, ha contribuito a rafforzare la percezione dell’Arma dei Carabinieri come un’Istituzione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini.

Il Tenente Colonnello Fasolino assumerà da domani il comando dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Salerno, mentre il Maggiore Di Noia è stato destinato a guidare il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Pescara.

A entrambi gli Ufficiali, il Prefetto ha formulato i migliori auguri per i nuovi e rilevanti incarichi.