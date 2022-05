Potenza: in occasione del Giro d’Italia, dopo la chiusura delle scuole e delle strade, anche questi uffici chiudono al pubblico! I dettagli

In occasione del Giro d’Italia molte sono le modifiche e variazioni apportate nella città potentina.

Dopo la chiusura delle scuole e le strade chiuse al traffico arriva oggi un altro comunicato dal Comune di Potenza per avvisare la cittadinanza:

“In occasione dell’arrivo in città della VII tappa del Giro d’Italia, il 13 maggio p.v. gli uffici della Polizia Locale, compreso l’Ufficio Conciliazione, siti in Via Nazario Sauro, rimarranno chiusi al pubblico.

Pertanto, i pagamenti delle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada dovranno essere effettuati tramite canali alternativi”.

