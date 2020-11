Potenza, in provincia addio al Prof. Critone: “Il Covid ci ha privato di una persona che aveva ancora da fare”

Il Coronavirus fa una nuova vittima in Basilicata.

A lasciarci lo scrittore e docente Pasquale Critone, venuto a mancare all’età di 70 anni, dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza.

L’ultimo saluto del Sindaco di Sant’Arcangelo (PZ), Salvatore La Grotta:

“La nostra comunità, con la morte del Prof. Pasquale Critone, oggi è più povera, la sua passione civile, l’impegno politico, la dedizione al mondo della scuola e ai suoi ragazzi, hanno fatto del professore un amico di tutti.

Porterò con me la sua disponibilità, la sua dedizione e attenzione ad ogni interlocutore, mi piace pensare che queste sue virtù fossero figlie di una nuova civiltà politica, tesa a unire e non a dividere.

Rimarrà vivo il suo ricordo in questa comunità anche attraverso il suo ultimo capolavoro ‘Il tesoro sacrilego’, grazie al quale la parola Sant’Arcangelo è stata pronunciata in tutto Italia e non solo.

Un mio sentito abbraccio a tutta la famiglia”.

Così lo ricorda il deputato di Italia Viva, Vito De Filippo:

“E’ morto il professore Pasquale Critone: raffinato docente, innovativo dirigente scolastico, lungimirante dirigente politico, scrittore intrigante ed appassionato.

Amico da una vita, testimone di tante iniziative nella mia vita politica ed istituzionale.

Il Covid ci ha privato, con un colpo di falce terribile, di una persona che aveva ancora da fare, consigliare, scrivere, insegnare.

La morte travolge le parole e moltiplica i ricordi. Come sempre.

A Pasquale che non amava la retorica e l’ipocrisia voglio trasmettere il mio affetto, la mia stima, la mia riconoscenza che conservo nel mio cuore.

Ci siamo scritti fino agli ultimi giorni, in una battaglia strenua che non lo ha mai visto arreso.

Il male lo ha sconfitto. Lo piango sapendo che hanno vinto nella sua vita le sue azioni, le sue parole.

Il suo fulgido esempio. Resterai con noi. Sempre. Lo so!”.

