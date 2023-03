Potenza: in provincia al via i lavori per un nuovissimo parco urbano con panchine, alberi e fioriture! Ecco i dettagli

“In questi giorni sono iniziati i lavori per un importante intervento nell’area del Paschiero che unisce messa in sicurezza del territorio e riqualificazione urbana”.

Così annuncia l’amministrazione del Comune di Satriano di Lucania che aggiunge:

“In foto vi mostriamo il prospetto di una parte dell’intervento che ci permetterà di recuperare completamente l’area verde incolta del Paschiero.

Qui verrà infatti realizzata una piazza/parco urbano con panchine, alberi e fioriture.

Una nuova area pubblica che diventerà un luogo di sosta, passeggio e svago per tutti i cittadini!

Lateralmente sarà predisposta anche un’ apposita corsia per l’entrata e l’uscita degli autobus e una pensilina per la sosta dei passeggeri.

La realizzazione del nuovo spazio pubblico, in una zona fortemente interessata dal deflusso delle acque, si colloca all’interno del progetto generale finalizzato alla sistemazione idraulica dell’area Paschiero-zone limitrofe per ridurre il rischio di pericoli idrogeologici anche in condizioni di forte pioggia.

Per consentire il deflusso delle acque anche con portate di piena, verranno infatti realizzate opere di regimazione, riordino e ristrutturazione del canale che dal Paschiero arriva a Rione Nigro, oltre ad interventi mirati nei pozzetti di convogliamento acque situati in Piazza Umberto I° e via Ospizio, fino ad arrivare al fiume Melandro.

L’opera è stata approvata e finanziata dal Ministero dell’Interno”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)