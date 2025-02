Potenza: in provincia cinque incontri con esperti di spicco nell’enogastronomia, turismo sostenibile, innovazione ed economia sociale. I dettagli

Il GAL Lucania Interiore e la Fondazione Appennino, dal 7 Febbraio al 21 Marzo 2025, promuovono il ciclo di seminari “Luoghi non comuni del futuro“, un’iniziativa che si articola in cinque incontri con l’obiettivo di esplorare nuove strategie per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne, con focus su enogastronomia, turismo, piccoli comuni, innovazione e lavoro di comunità.

I promotori spiegano:

“Gli incontri si svolgeranno in diversi comuni lucani che fanno parte del GAL Lucania Interiore e vedranno la partecipazione di esperti di spicco nazionale nei settori dell’enogastronomia, del turismo sostenibile, dell’innovazione e dell’economia sociale.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

7 Febbraio 2025 – Sant’Arcangelo: “Mangia e Bevi o Food and Wine?”

Strategie e buone pratiche per lo sviluppo dell’enogastronomia.

Relatore: Mauro Carbone, destination manager;

20 Febbraio 2025 – Tramutola: “Quando AI sta per Aree Interne”

Innovazione e sostenibilità nelle aree rurali.

Relatori: Giulia Eremita, esperta di innovazione e turismo sostenibile, e Vincenzo Santalucia, CEO Whitesock;

28 Febbraio 2025 – Craco: “Tendenze in controtendenza”

Accoglienza di comunità e nuove prospettive di mercato turistico.

Relatore: Roberta Milano, docente ed esperta di marketing turistico, già direttrice marketing ENIT;

5 Marzo 2025 – Cirigliano: “Piccoli Comuni… vanno a scuola”

L’esperienza della Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino.

Relatori: Rossano Pazzagli, docente dell’Università del Molise e direttore SPICCO, e Nicholas Tomeo, ricercatore e cofondatore SPICCO;

21 Marzo 2025 – San Martino d’Agri: “Cooperative di comunità”

Impresa e lavoro nelle piccole realtà: prospettive e buone pratiche.

Relatori: Filomena Pugliese, Segretaria Generale ConfCooperative Basilicata, e Paolo Scaramuccia, Legacoop.

L’iniziativa si pone come scopo quello di stimolare il dibattito e offrire strumenti pratici per promuovere uno sviluppo sostenibile e innovativo nei territori interni, mettendo in primo piano il valore delle comunità locali.

Ad avviare il ciclo, il seminario in programma il prossimo Venerdì 7 Febbraio a Sant’Arcangelo, presso il centro polifunzionale di San Brancato.

Un primo appuntamento, attraverso un approfondimento di strategie e buone pratiche, le potenzialità di sviluppo dell’enogastronomia locale, partendo innanzitutto dall’interrogarsi sui tanti luoghi comuni che spesso frenano una possibile e concreta creazione di opportunità.

È sufficiente essere accoglienti per poter ricevere turisti?

Le nostre comunità, intrise di cultura della “cortesia”, sono già pronte a fornire servizi concreti al visitatore?

O spesso, invece, sono i luoghi comuni a far alzare l’aspettativa sulla possibilità di risollevare l’economia delle aree interne affidandosi a prodotti di qualità e della tradizione?

Proviamo ad approfondire questi temi con chi ha già esperienza in altre parti d’Italia, dove l’enogastronomia è diventata davvero, un elemento centrale dell’economia del territorio”.

È il caso infatti di Mauro Carbone, primo ospite del progetto che sarà il relatore del seminario.

Mauro Carbone, ha studiato economia e marketing all’Università di Torino.

Dal 1996 al 1998 ha diretto una agenzia di stampa locale specializzata in turismo e sviluppo della destinazione.

Dal 1998 entra all’Ente Turismo di Alba Bra Langhe e Roero, di cui diventa Direttore. Concorre anche a allargarne i confini, con la creazione dell’ATL Langhe Monferrato Roero.

L’attività della DMO è dedicata principalmente al management di destinazione con una forte attenzione all’innovazione e al posizionamento internazionale della regione.

Dal 2000 dirige il Centro Nazionale Studi Tartufo.

Coordina e sviluppa le azioni di valorizzazione e narrazione del tartufo, realizzando modelli di intermediazione tra la specificità del prodotto e il potenziale pubblico internazionale.

Da giugno 2022 diventa free lance e si occupa di destination management e di sviluppo turistico territoriale.

Collabora con Toscana Promozione al coordinamento del progetto Vetrina Toscana, focalizzato sul turismo enogastronomico.

All’intervento di Mauro Carbone si affiancheranno i saluti:

del Sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta;

il presidente del GAL Lucania Interiore, Luigi De Lorenzo;

il direttore Ennio Di Lorenzo.

Introduce la direttrice di Fondazione Appennino Annalisa Romeo e modera il vicepresidente Gianni Lacorazza.

Ecco le locandine degli eventi.