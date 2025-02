Rotonda in vetrina a Milano: “Si distingue per una proposta culturale e naturalistica completa”. L’annuncio

Sarà vetrina preziosa anche per Rotonda la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano dal 9 all’11 Febbraio.

Le offerte del comune lucano, cuore del Parco Nazionale del Pollino, saranno illustrate nel dettaglio lunedì nel padiglione dell’Apt Basilicata a partire dalle 16:45, nel corso dell’incontro ” Rotonda, in un solo territorio infinite scoperte! Natura, Cultura, Storia, Archeologia e Tipicità di un Borgo cerniera, aperto, inclusivo e sostenibile”.

All’iniziativa, moderata dal manager culturale Antonietta Tummolo, prenderanno parte Rocco Bruno, sindaco di Rotonda; Gerardo Larocca, presidente di Anci Basilicata e l’archeologo Gianni Mazza.

Bruno spiega:

“Il nostro comune situato nel cuore della Valle del Mercure-Lao, si distingue per una proposta culturale e naturalistica completa tra i suoi punti di forza figurano il Mugepa – Museo Geologico Paleontologico e Archeologico, custode di importanti reperti fossili, il Museo dell’Ente Parco e il Museo del Borgo.

Gli itinerari enogastronomici celebrano le eccellenze DOP del Fagiolo Bianco e della Melanzana Rossa.

Inoltre, le opere degli scalpellini locali, adornano da secoli vicoli e fontane, testimoniando una lunga tradizione artistica legata alla lavorazione della pietra.

Tesori archeologici ed enogastronomici che si inseriscono in un paesaggio suggestivo ed incontaminato, quale appunto quello del Pollino Unesco Global GeoPark.

Sulle nostre vette è possibile praticare, e lo spiegheremo alla Bit attività rigeneranti per il corpo e per lo spirito come trekking e hiking.

A pochi minuti dal centro, e facilmente raggiungibili, si collocano rifugi montani per i turisti e la famosa Cascata del Paraturo, nella cui area si ammira uno spaccato della flora e fauna locali”.

Il tutto senza dimenticare il patrimonio etno- antropologico, pietra miliare del cosiddetto turismo delle radici.

Importante per la comunità è sicuramente il rito arboreo in onore del Santo Patrono Sant’Antonio che si svolge annualmente dall’8 al 13 Giugno, che si manifesta nei luoghi più sacri del paese e che riesce a riunire e riportare alle proprie radici, anche i rotondesi residenti in altre città d’Italia e all’estero”.